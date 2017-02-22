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Глава Нацполіції: Законодавча база щодо діяльності поліції має бути змінена

22 лютого, 2017 - 16:27
Фото: npu.gov.ua

Уся законодавча база щодо діяльності поліції має бути змінена. Про це під час засідання Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності голова Національної поліції Сергій Князєв, передає УНН.

"Зміна (назви - ред.) міліції на поліцію – це неправильно. Потрібно змінити всю законодавчу базу, якою регламентується діяльність поліцейських",- сказав Князєв

Він пообіцяв ходити на всі засідання Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, де розглядатимуться питання, пов’язані з діяльністю Нацполіції.

Джерело: УНН
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