Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу.
Олена Теліга, українська поетеса

Ізраїльська авіація завдала ударів по об’єктах сирійської урядової армії

22 лютого, 2017 - 11:12
Фото з відритих джерел

Літаки військово-повітряних сил Ізраїлю в ніч на 22 лютого завдали удар по об’єктах сирійської урядової армії в передмісті Дамаска, передає УНН.

Про те, які саме об’єкти зазнали удару і чи є жертви, не повідомляється.

Водночас, повітряні атаки ізраїльтян, ймовірно, були спрямовані проти підрозділів угруповання “Хезболла”.

Як зазначається, відповідно до сирійських ЗМІ, ізраїльські літаки поцілили у конвой, що належить сирійській армії, і перевозив зброю "Хезболлі".

Нагадаємо, що Саудівська Аравія готова підтримати військових США в Сирії.

Джерело: УНН
Новини партнерів
Loading...