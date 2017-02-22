Ізраїльська авіація завдала ударів по об’єктах сирійської урядової армії

Літаки військово-повітряних сил Ізраїлю в ніч на 22 лютого завдали удар по об’єктах сирійської урядової армії в передмісті Дамаска, передає УНН.

Про те, які саме об’єкти зазнали удару і чи є жертви, не повідомляється.

Водночас, повітряні атаки ізраїльтян, ймовірно, були спрямовані проти підрозділів угруповання “Хезболла”.

Як зазначається, відповідно до сирійських ЗМІ, ізраїльські літаки поцілили у конвой, що належить сирійській армії, і перевозив зброю "Хезболлі".

Нагадаємо, що Саудівська Аравія готова підтримати військових США в Сирії.