Канада продовжуватиме приймати біженців, - Трюдо

Канада продовжуватиме приймати біженців, які незаконно перетинають кордон із США, однак безпека канадців при цьому не постраждає.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.
"Ми продовжуватимемо шукати баланс між строгою системою та прийомом людей у потребі", - сказав Трюдо.
Він додав, що канадці зберігають довіру до міграційної системи країни і прагнуть допомагати мігрантам.
"Однією із причин, чому Канада залишається відкритою країною, є довіра канадців до імміграційної системи, та цілісності наших кордонів, а також допомога, що ми надаємо людям, які шукають безпеки", - зазначив прем'єр-міністр.
Дискусія про відкритість канадських кордонів розвивається на фоні різкого зростання протягом останнього місяця кількості прохачі притулку, які незаконно потрапляють на територію Канади із США.
Нагадаємо, що недавно Меркель і Трюдо обговорили підтримку НАТО і України.