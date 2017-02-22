Канада продовжуватиме приймати біженців, - Трюдо

Канада продовжуватиме приймати біженців, які незаконно перетинають кордон із США, однак безпека канадців при цьому не постраждає.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.

"Ми продовжуватимемо шукати баланс між строгою системою та прийомом людей у потребі", - сказав Трюдо.

Він додав, що канадці зберігають довіру до міграційної системи країни і прагнуть допомагати мігрантам.

"Однією із причин, чому Канада залишається відкритою країною, є довіра канадців до імміграційної системи, та цілісності наших кордонів, а також допомога, що ми надаємо людям, які шукають безпеки", - зазначив прем'єр-міністр.

Дискусія про відкритість канадських кордонів розвивається на фоні різкого зростання протягом останнього місяця кількості прохачі притулку, які незаконно потрапляють на територію Канади із США.

Нагадаємо, що недавно Меркель і Трюдо обговорили підтримку НАТО і України.