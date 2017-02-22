Канада занепокоєна визнанням Росією "паспортів" ОРДЛО

Канада занепокоєна рішенням Росії визнати так звані "паспорти "Л/ДНР".

Про це повідомили у МЗС Канади, передає Укрінформ.

"Ми дуже занепокоєні рішенням Росії визнати документи та номерні знаки, видані сепаратистською де-факто владою в українській Донецькій та Луганській областях", - зазначили у МЗС.

У відомстві наголосили, що це рішення Росії "прямо підриває перспективи досягнення миру і встановлення безпеки, а також дух Мінських угод".

"Канада переконана, що Мінський процес є єдиним реальним шляхом до тривалого та мирного вирішення конфлікту", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

В МЗС ще раз підтвердили, що Канада незмінна у своїй підтримці українського народу та суверенітету України.