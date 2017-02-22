Клімкін обговорив з Генсеком ООН стан виконання Мінських угод

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час візиту до штаб-квартири ООН зустрівся з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Про це повідомляє прес-служба МЗС

"Сторони обговорили результати відкритих дебатів РБ ООН щодо конфліктів в Європі та можливі напрями співробітництва ООН з регіональними організаціями з метою підвищення ефективності превентивної дипломатії на Європейському континенті", - йдеться у повідомленні.

Окрему увагу в ході зустрічі була приділена російсько-українському конфлікту та стану виконання Мінських домовленостей.

Клімкін знову запросив Генерального секретаря ООН відвідати Україну.

Нагадаємо, що Клімкін закликав обмежити можливість вето постійними членами ООН.