Київський суд відхилив апеляційну скаргу "Газпрома" про стягнення штрафу у 172 млрд гривень

Київський апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу російського ПАТ "Газпром" на рішення Господарського суду Києва за позовом АМКУ про примусове стягнення з "Газпрому" штрафу у сумі 172 млрд грн (близько 6,36 млрд дол.). Про це УНН повідомили у прес-службі суду.

"Апеляція відхилена", - повідомили у прес-службі суду.

Нагадаємо, 5 грудня минулого року Господарський суд Києва задовольнив позов АМКУ про примусове стягнення з ПАТ "Газпром" штрафу у сумі 172 млрд грн.

Раніше Верховний суд України відмовив ПАТ “Газпром” у допуску справи до провадження щодо оскарження рішення Вищого господарського суду, який відхилив касаційну скаргу російської компанії стосовно відмови судів нижчих інстанцій розглядати позов щодо накладення штрафу у сумі 85,9 млрд грн.

У лютому 2016 року АМКУ прийняв рішення накласти на російський ПАТ “Газпром” штраф у 85,9 мільярда гривень, або близько 3,2 мільярда доларів США, через порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

У квітні ПАТ “Газпром” звернувся до Господарського суду Києва з позовом до Антимонопольного комітету стосовно визнання недійсним рішення про накладення штрафу. Однак суд залишив без розгляду позовну заяву.

18 травня Київський апеляційний господарський суд відхилив скаргу ПАТ “Газпром” і залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Після цього російське ПАТ “Газпром” подало касаційну скаргу до Вищого господарського суду України.