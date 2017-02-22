Латвія передала 23 тони гуманітарної допомоги жителям Донбасу

Латвійська делегація проведе робочі зустрічі з місцевими органами самоврядування, громадськими організаціями та волонтерськими групами для розподілу та доставки 23 тон гуманітарної допомоги жителям Донбасу. Про це повідомили у прес-службі МВС України.

Надзвичайний та повноважний посол Латвійської республіки в Україні Юрій Пойканс провів зустріч із нацгвардійцями у Слов’янську, під час якої заявив, що Латвія передала 23 тони гуманітарки тим жителям Донецької та Луганської області, які потребують її найбільше.

У своїй промові посол запевнив нацгвардійців, що поки на Донбасі не наступить спокій – його країна намагатиметься надавати усю можливу допомогу.

Генерал-майор Ярослав Сподар додав, що Національна гвардія України вже не вперше доставляє такий вантаж і надалі буде всіляко сприяти та організовувати всю необхідну допомогу для цієї місії.