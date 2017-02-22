Лукашенко запевнив, що не дозволить РФ напасти на Україну з території Білорусі, - Порошенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив президента України, що не дозволить Росії використовувати свою територію для нападу на Україну.

Про це під час виступу у Генштабі заявиви президент України Петро Порошенко, передає Еспресо.TV.

"На півночі Кремль посилює тиск на Білорусь, хоча я впевнений, що президент Лукашенко не дозволить, про що він мені неодноразово казав, використовувати свою тероторію для недружніх дій щодо нас. До речі, нещодавно він заборонив використовувати фейкові папірці як документи для подорожей на території Білорусі", - сказав Порошенко.

Також він порадив Лукашенку бути готовим до будь-яких сюрпризів Росії.