Мінфін позичив на внутрішньому ринку понад півмільярда гривень для державного бюджету

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 709,664 млн грн.

Як повідомляється на сайті міністерства, у тому числі 268,784 млн грн залучено в результаті продажу гривневих облігацій терміном обігу 6 місяців із середньозваженою дохідністю 14,3% річних.

Ще 440,880 млн грн - облігації терміном 1 рік з прибутковістю 15,2% річних.

Розміщення гривневих облігацій термінами обігу 3 і 9 місяців не відбулося.