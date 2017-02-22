Муженко обговорив з керівним складом ЗСУ можливість реформування та модернізації

У вівторок, 21 лютого, в Києві відбулися оперативні збори з керівним складом Збройних сил України на чолі з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженко.

Як повідомили в прес-службі Міноборони, учасники зборів на семінарах і заняттях вдосконалюють методику підготовки і проведення командно-штабних навчань з досвіду 2016 навчального року. Велика увага приділяється заходам щодо розвитку і реформування ЗСУ на сучасному етапі та практичній реалізації "дорожньої карти" Стратегічного оборонного бюлетеня.

За словами Муженка, головна мета зборів - досягнення загального розуміння процесів реформування і розвитку Збройних сил України в сучасних умовах, усвідомлення необхідності реалізації цих процесів для підвищення бойових можливостей військ і зміцнення обороноздатності держави в цілому.

Нагадаємо, що Порошенко затвердив концепцію інформування щодо співпраці з НАТО.