МВС Білорусі відмовилось визнавати документи ОРДЛО

Документи розташованих на території України самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" на території Білорусі є недійсними, заявили у білоруському міністерстві внутрішніх справ.

"Донецька та Луганська "народні республіки" є невизнаними територіальними утвореннями, у зв'язку з чим документи, видані відповідними органами "ДНР" і "ЛНР", також є недійсними на території Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в середу на офіційному сайті міністерства.

Водночас, зазначили в МВС, переважна більшість громадян, які пред'являють такі документи, підпадає під дію указу президента Білорусі від 30 серпня 2014 року №420 "Про перебування громадян України в Республіці Білорусь", зокрема звільняється від надання деяких документів, необхідних для ухвалення рішення про видачу дозволу на проживання в республіці.

У МВС заявили, що під час в'їзду до Білорусі з території РФ "громадян за проїзними документами "ДНР" і "ЛНР" органи внутрішніх справ на первинному етапі здійснюють процедуру ідентифікації особи, після чого в індивідуальному порядку, залежно від життєвої ситуації, ухвалюють рішення щодо можливості подальшого перебування в Республіці Білорусь".

Нагадаємо, МЗС Польщі засудило визнання РФ документів ОРДЛО.