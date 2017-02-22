МЗС Німеччини закликає виконати домовленості щодо відведення зброї на Донбасі

Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель закликав сторони конфлікту на Донбасі виконати домовленості.

Про це він заявив у середу, повідомляє Укрінформ.

"Той, хто в суботу дещо обіцяв, а через два дні це вже не діє, несе відповідальність за те, що процес знецінюється", - йдеться в заяві.

Міністр звернувся до обох сторін із закликом негайно розпочати реалізацію домовленостей, "інакше високими є ризики військової ескалації з безліччю цивільних жертв і продовженням безвихідної ситуації у політичному процесі".

Він зауважив, що "навіть інтенсивні переговорні зусилля йдуть в порожнечу, коли відсутня політична воля їх виконати".

"Правда в тому, що перемир'я, про яке було домовлено, не виконується", - констатував глава німецького МЗС.

Він нагадав, що в ході зустрічі "Нормандського формату" минулої суботи в Мюнхені обидві сторони – і Москва, і Київ – запевнили, що використають свій вплив, щоб домовленості Тристоронньої контактної групи від 15 лютого були виконані. Вони передбачали перемир'я з 20 лютого і відведення важких озброєнь з повідомленням їх місцезнаходження спостерігачам ОБСЄ з метою контролю.

"Ні те, ні інше донині не виконано", - підкреслив дипломат.