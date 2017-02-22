МЗС Польщі засудило визнання РФ документів ОРДЛО

Рішення влади Росії визнавати паспорти "ДНР" і "ЛНР" є черговим підривом суверенітету України та свідченням подальших намірів Москви дестабілізувати ситуацію в Україні.

Про це пише Укрінформ.

"На переконання міністерства закордонних справ Польщі, останнє рішення Російської Федерації про визнання документів, які видаються так званими сепаратистами на частині територій Донецької та Луганської областей, які не контролюються українським урядом, є черговим кроком, який підриває суверенітет та територіальну цілісність України", – йдеться у відповіді МЗС Польщі на інформаційний запит української агенції.

Так, у заяві зовнішньополітичного відомства Польщі зазначається, що Варшава розділяє занепокоєння міжнародної спільноти і вважає, що такі дії суперечать цілям мирного процесу у східній Україні.

"Попри численні заяви про готовність до конструктивного розв'язання конфлікту, Росія вкотре продемонструвала, що її метою є дестабілізація України, а не реалізація зобов'язань, передбачених Мінськими домовленостями", – підкреслює МЗС Польщі.

Нагадаємо, що посол Сполучених Штатів Америки при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі заявила про те, що визнання Росією документів окупаційних режимів "ЛНР" та "ДНР" суперечать зусиллям для встановлення миру на Донбасі.