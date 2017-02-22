На Донбасі може поновитися інтенсивна фаза боїв, - ОБСЄ

Наразі на сході України досі продовжується використання важкого озброєння, що може призвести до загострення конфлікту в зоні АТО.

Про це заявив генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр, повідомляє видання Reuters.

Він прокоментував ситуацію щодо режиму припинення вогню на Донбасі та зазначив, що, попри те, що не має остаточних підтверджень, на цій території все одно спостерігається активізація певних дій, що не "виглядає недобре".

"Те, що ми бачимо в різних областях, це так звана "кінетична енергія", під час чого використовується, здебільшого, легке озброення,втім у деяких випадках застосовуються також й вибухові речовини, а це значить, що вони також використовують міномети або іншу важку зброю, що є порушенням "режиму тиші", - наголосив Заньєр.

Він додав, що зараз ситуація залишається вкрай незрозумілою, а тому існує вірогідність того, що знову почнеться інтенсифікація боїв.

Нагадаємо, що за добу бойовики 59 разів обстріляли позиції ЗСУ, поранений 1 військовий.