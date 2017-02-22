На лінії зіткнення на Донбасі воюють 37 тис. військових, - Міноборони

На лінії зіткнення у зоні проведення Антитерористичної операції знаходяться 37 тисяч військовослужбовців Збройних сил України.

Про це заявив на оперативному зборі керівного складу Збройних сил України міністр оборони, генерал армії Степан Полторак, інформує прес-служба відомства.

Він зазначив, що на лінії зіткнення знаходяться 37 тисяч військовослужбовців Збройних сил. Решта особового складу знаходиться на бойовому чергуванні, у навчальних центрах, на полігонах та аудиторіях, де вони вивчають досвід, який здобули.

"Ми зможемо захистити Україну і виконати всі завдання, які стоять перед Збройними силами. Свідченням цьому є 72-а бригада та інші підрозділи, які на прикладі Авдіївки показали, що вони вміють воювати", - наголосив Полторак.

Нагадаємо, що Клімкін обговорив з Генсеком ООН стан виконання Мінських угод.