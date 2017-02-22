NASA повідомило про виявлення нової "сонячної системи" з 7 планет

NASA було відкрито сім екзопланет на орбіті зірки TRAPPIST-1

Про це повідомляє NASA.

За словами астронома Мікаеля Жійонне, був використаний телескоп Спіцер, було відкрито сім екзопланет на орбіті зірки TRAPPIST-1. Це найбільша кількість планет, виявлених на орбіті зірки поза Сонячною системою. Ця зірка набагато менша і менш гаряча ніж Сонце, але тим не менш, в тій системи, можуть існувати умови для життя.

Три з цих планет знаходиться в зоні життя, зоні навколо батьківської зірки, де планети, швидше за все, матють рідку воду.

"Це відкриття може бути істотним фрагментом головоломки з пошуку придатного для життя середовища", - сказав помічник керівника Наукового Директорату місії агентства у Вашингтоні.

"Земля не самотня. Уявіть собі, скільки варіантів і можливостей тепер відкривається", - говорить один з учених.

Вчені кажуть, що тепер потрібно більше часу, щоб детальніше вивчити ці планети, щоб дізнатися більше про кисень і воду на цих планетах - чи дійсно все так, як виглядає. І тепер спостереження зосередяться на цьому.