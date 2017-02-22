NASA скликає екстрену прес-конференцію з приводу важливого відкриття

NASA 22 лютого збирає прес-конференцію з приводу відкриття, зробленого за межами Сонячної системи.

Прес-конференція транслюватиметься на сайті агентства. Початок її о 20:00 за Києвом.

Темою виступу стане "відкриття за межами нашої Сонячної системи, пошук позаземного життя", говориться в прес-релізі американського космічного агентства. Інших деталей NASA не приводить.

Тим часом інші видання пишуть, що "є люди, які в курсі, що там (на прес-конференції - ред.) буде щось важливе".

У заході візьмуть участь астрономи і планетології з усього світу.

Нагадаємо, що NASA показало детальні знімки кілець Сатурна.