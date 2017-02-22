НАЗК почне перевірку електронних декларацій Порошенка, Гройсмана та членів Кабміну

Національне агентство з питань запобігання корупції почало повну перевірку електронних декларацій за 2015 рік президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і членів Кабінету міністрів.

Про це у Facebook повідомляє заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

За його словами, рішення про початок повної перевірки НАЗК одностайно ухвалила на засіданні в середу.

"Нарешті, головою НАЗК така пропозиція була підтримана та сьогодні скликано засідання, на якому одноголосно було прийнято рішення про початок повної перевірки Президента України, Прем’єр-міністра України та членів Кабінету Міністрів України", - йдеться в повідомленні.

"Нагадаємо, що відповідно до порядку, початком здійснення повної перевірки декларації є день, наступний за днем прийняття рішення НАЗК про проведення такої перевірки, про що повідомляється суб’єкта декларування та триває 60 календарних днів", – пояснює Радецький.