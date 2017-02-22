НБУ може ввести заборону на перерахунок готівки в РФ

Нацбанк посилив заходи для недопущення відпливу капіталу до Російської Федерації як держави-агресора.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку.

Національний банк матиме право відмовляти у видачі індивідуальних ліцензій на здійснення окремих валютних операцій, якщо виявить в поданих документах інформацію про те, що учасником або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є особа, яка має місцезнаходження у країні, що визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом.