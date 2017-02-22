Німеччина виділяє 4,5 млн євро внутрішнім переселенцям в Україні

Федеральний уряд Німеччини ухвалив рішення щодо надання фінансової допомоги програмам Німецького Червоного Хреста (DRK) для внутрішньо переміщених осіб в Україні до середини 2019 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті посольства Німеччини в Україні, опублікованому у вівторок, 21 лютого. Німеччина виділяє для цих цілей додатково 4,5 мільйона євро. DRK, своєю чергою, додатково робить власний внесок у розмірі 285 тисяч євро.

За останні два роки уряд Німеччини уже надав заходам DRK в Харківській області підтримку в розмірі 2,6 мільйона євро. При реалізації своїх проектів гуманітарної допомоги DRK тісно співпрацює з партнерською організацією - Українським Червоним Хрестом. При цьому DRK й Український Червоний Хрест погоджують свої дії з іншими організаціями за координації з боку Організації Об'єднаних Націй.

DRK у Харківській області передовсім надає допомогу найбільш постраждалим від конфлікту внутрішньо переміщеним особам: людям похилого віку, інвалідам, самотнім матерям та багатодітним сім'ям. Загалом зазначеними заходами охоплено щонайменше 5 тисяч осіб.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала НАТО до посилення східних кордонів Альянсу через анексію Криму Росією та війну на Донбасі.