Німецький уряд схвалив законопроект про посилення правил видворення з країни мігрантів

Значно суворіші правила щодо видворення небажаних мігрантів передбачає новий законопроект, схвалений у середу, 22 лютого, німецьким урядом.

Згідно з проектом, пропонується запровадити також жорсткіші покарання для тих осіб, які надають неправдиву інформацію про себе та своє громадянство, повідомляє інформагенція dpa. Утім, насамперед законопроект передбачає суворі заходи щодо тих, хто становить загрозу для суспільства.

У свою чергу, законопроектом збільшується максимальна тривалість попереднього перебування під вартою до моменту депортації з чотирьох до десяти днів, аби мігранти, яким відмовлено в наданні притулку, не могли уникнути видворення. Фактично законопроект втілює погоджені раніше федеральними землями та федеральним урядом норми щодо депортації, які містив представлений ще в січні пакет заходів, спрямованих на посилення внутрішньої безпеки.

Ініціаторами цих заходів були міністр юстиції Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) та міністр внутрішніх справ країни Томас де Мезьєр (Thomas de Maiziere).

Особливо суперечливими є норми, згідно з якими відомство з питань міграції та біженців (BAMF) зможе за певних умов отримувати доступ до телефонних розмов окремих шукачів притулку, аби перевірити точність наданих ними особистих даних.

Законопроект уряду різко розкритикувала правозахисна організація Pro Asyl, що спеціалізується на захисті прав шукачів притулку. На думку її представників, такі норми означатимуть повну "прозорість" біженців та перехід до брутальнішої практики видворення з країни.

За даними німецьких органів влади, станом на 31 грудня 2016 року в Німеччині перебували близько 207 тисяч осіб, які мали залишити її територію.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада продовжуватиме приймати біженців, які незаконно перетинають кордон із США, однак безпека канадців при цьому не постраждає.