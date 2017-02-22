Нижня палата парламенту Британії схвалила аналог закону Магнітського

Палата громад парламенту Великобританії прийняла поправки, які дозволять правоохоронцям заморожувати активи осіб, винних у порушенні прав людини, в тому числі і за кордоном. Поправки ще має розглянути верхня Палата лордів.

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на видання The Guardian.

За оцінками Національного агентства по боротьбі зі злочинністю, кожен рік з Великобританії виводять більше 100 млрд фунтів.

Закон є британським варіантом закону Магнітського, який був прийнятий у США в 2009 році після смерті юриста Сергія Магнітського.

В США Акт Магнітського" був схвалений у 2012 році. Згідно йому, запроваджені візові обмеження і замороження активів щодо порушників прав людини у Росії.

Сергій Магнітський, співробітник інвестиційного фонду Hermitage Capital, помер 16 листопада 2009 року в слідчому ізоляторі в Москві у віці 37 років від проблем з серцем. Російські правозахисники стверджують, що представники влади свідомо ігнорували поганий стан його здоров'я, аби змусити замовкнути.

Нагадаємо, США розширили "список Магнітського" п'ятьма іменами.