Помічників Ле Пен допитали у справі нецільового використання коштів ЄС

Французька поліція допитала охоронця і начальника персоналу кандидата в президенти Марін Ле Пен і начальник штабу у зв'язку з підозрою у нецільовому використанні коштів Європейського союзу, передає УНН.

Адвокат підозрюваних заявив, що ця справа є "маніпуляцією", спрямованою на дестабілізацію виборчої кампанії Національного фронту. Сама Марін Ле Пен раніше відкинула всі звинувачення.

Раніше у штаб-квартирі французької ультраправої партії "Національний фронт" у місті Нантер під Парижем провели обшуки.