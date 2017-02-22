Порошенко: На кордоні з Україною стоїть 50-тисячна армія Росії

Загроза повномасштабної агресії з боку РФ нікуди не поділася, адже уздовж усієї лінії кордону стоять близько 50 тисяч російських військових разом із озброєнням. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час засідання керівного складу ЗСУ, передає УНН.

"Завдяки волонтерам, завдяки патріотизму більшості українців, завдяки спільній роботі всіх гілок влади, завдяки зусиллям українських дипломатів, які залучили значну підтримку світової спільноти, російську навалу вдалося призупинити. Ми звільнили частину захоплених ворогом територій і локалізували театр воєнних дій. Однак, загроза повномасштабної агресії з боку РФ нікуди не ділася", - розповів Президент.

Він зазначив, що ця загроза не лише "сочиться" через неконтрольовані українським урядом ділянки на Донбасі, вона нависає уздовж усієї лінії кордону з РФ і навіть більше.

"В безпосередній близькості до наших кордонів розгорнуті підрозділи ЗС РФ численністю до 50 тисяч осіб, близько 470 танків, понад 1700 ББМ, близько 390 артилерійських систем та 220 систем залпового вогню, близько 490 бойових літаків, сотні вертольотів, 24 бойових кораблі", - сказав він.