Порошенко затвердив концепцію інформування щодо співпраці з НАТО

Президент України Петро Порошенко 21 лютого підписав Указ "Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості про співробітництво України з НАТО на період 2017-2020 років".

Про це повідомляє прес-служба президента.

Указ, зокрема, передбачає, що Кабінет міністрів України у "місячний строк має розробити та затвердити план заходів щодо реалізації Концепції на поточний рік", відповідні плани заходів український уряд зобовʼязний затверджувати щорічно до 15 грудня.

"На уряд також покладається координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади з реалізації поставлених завдань", – відзначили у прес-службі.

У концепції йдеться, зокрема, про те, що Україна, "поглиблюватиме співробітництво з Північноатлантичним альянсом з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації".

Також повідомляється, що концепція спрямована на "підвищення рівня підтримки громадськістю державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та рівня довіри громадян України до НАТО як ключової інституції у зміцненні міжнародної безпеки".

Окрім того, концепція передбачає функціонування тематичного веб-порталу "Україна – НАТО" та оновлення офіційних веб-сайтів органів державної влади щодо державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції.

"Також пропонується активізація співпраці з Мережею партнерства Україна – НАТО під егідою Спільної робочої групи Україна – НАТО з питань воєнної реформи високого рівня та започаткування відзначення щороку 9 липня річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору", – йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.