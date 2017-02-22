Порошенко заявив про загрозу для України з боку Придністров'я

Російський військовий контингент у Придністров’ї теж може бути використаний для атаки на територію України.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко у своєму виступі під час зустрічі оперативного збору керівного складу Збройних Сил України, повідомляє Укрінформ.

“Російський військовий контингент на південному заході - у придністровському регіоні Республіки Молдова, неконтрольованому Кишиневом - теж може бути використаний у будь-який час для атаки на нашу територію”, - сказав Порошенко.

Президент додав, що придністровський напрямок слід розглядати у сукупності з кримським.

"І хоча їх там (у придністровському регіоні Республіки Молдова — ред.), за нашими даними, і не так багато, вони у якості допоміжної сили до понад 20 тисяч вояків в анексованому Криму здатні створити нам додаткові проблеми", - зазначив він.

Нагадаємо, що Порошенко затвердив концепцію інформування щодо співпраці з НАТО.