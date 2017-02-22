Постпред США в ООН назвала РФ одним з найнебезпечніших викликів безпеці в Європі

У Вашингтоні вважають, що російська агресія і спроби дестабілізувати ситуацію в Україні є одним з найнебезпечніших викликів, з якими стикнулася Європа.

Про це на засіданні Радбезу ООН заявила постійний представник США Ніккі Хейлі, передає DW.

"Більше трьох років тому українці вийшли на вулиці з протестами проти політичних переслідувань і корупції, і вони змогли створити нову Україну. Однак Росія спробувала запобігти тим змінам, яких вимагав народ України", - констатувала вона.

Хейлі нагадала, що РФ окупувала і незаконно анексувала Крим, а також організувала, озброїла і фінансувала проросійських терористів на сході України, що призвело до "руйнівного безглуздого конфлікту, що забрав десять тисяч життів".

Крім того, за її словами, недавнє визнання Росією "нашвидкуруч виготовлених" так званих "паспортів", які окупанти роздають в Донецьку і Луганську, стало новим ударом по мирному врегулюванню на сході України.

У зв'язку з цим американський дипломат заявила, що США і Євросоюз збережуть санкції до тих пір, доки Кремль не виконає свої зобов'язання в рамках мінських домовленостей.

При цьому обмежувальні заходи, які пов'язані з Кримом, будуть діяти до тих пір, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні.