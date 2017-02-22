"Референдум" у Нагірному Карабасі є нелегітимним, - МЗС України

Україна не визнає так званий "конституційний референдум", що відбувся 20 лютого 2017 року на території Нагірного Карабаху Азербайджанської Республіки та вважає його нелегітимним.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Марʼяни Беци.

В українському МЗС наголосили, що "референдум" є порушенням Конституції Азербайджанської Республіки та міжнародного права та не має правових наслідків.

"Позиція України щодо нагірнокарабаського конфлікту залишається незмінною та полягає у безумовній підтримці суверенітету та територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах", – наголосили в МЗС України.

Як відомо, у вівторок, 21 лютого в Нагірному Карабасі, непідконтрольному Баку сепаратистському регіоні Азербайджану, заявили, що незаконний "конституційний референдум" про перерозподіл повноважень фактичної влади регіону висловився на користь суто президентської моделі.

За заявою фактичного центрвиборчкому регіону, 87,6% учасників заходу, що відбувся в понеділок, проголосували за таку зміну з дотеперішньої напівпрезидентської моделі.

Після запровадження змін до "конституції" регіону в системі його фактичної влади зникне посада прем’єр-міністра, "міністрів" призначатиме і керуватиме ними безпосередньо фактичний президент.

Серед інших змін, що були винесені на "референдум", – встановлення для регіону, який називає себе "Нагірно-Карабахська республіка", другої "офіційної" назви – "Республіка Арцах", за давньою вірменською назвою історичного регіону на території сучасного Азербайджану, де більшість мешканців здавна становлять вірмени за національністю.

Незаконний "референдум", проведений незаконною сепаратистською владою регіону, вже засудили, зокрема, в Баку, а також у так званій Мінській групі ОБСЄ, що є посередником у переговорах про врегулювання карабахського конфлікту між Вірменією і Азербайджаном.