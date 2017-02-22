Реформа створення природоохоронної служби розпочнеться вже цього року, - Семерак

Концепція реформування Державної екологічної інспекції вже пройшла громадське обговорення та зараз погоджується з іншими органами державної влади.

Як зазначив під час засідання Колегії Мінприроди Остап Семерак, практична реалізація цієї реформи розпочнеться вже цього року, передає урядовий портал.

Він зазначив, що до цього часу Держекоінспекція залишалася неефективним органом нагляду та контролю.

"Концепція реформування Державної екологічної інспекції вже пройшла громадське обговорення та зараз погоджується з іншими органами державної влади. Сподіваюся, що нещодавні кадрові ротації та нові люди, які вже прийшли та прийдуть до нової Служби природоохоронного нагляду та контролю, пришвидшать проведення реформи, якої потребує та очікує українське суспільство", - розповів Семерак.

Він зазначив, що за результатами роботи Комісії з проведення перевірки діяльності Державної екологічної інспекції виявлено велику кількість порушень в частині здійснення основних функцій цього відомства.

"Після розгляду звіту можна сказати лише одне - Держекоінспекції перетворилася у руїну", - резюмував Семерак.

Нагадаємо, вчора Семерак наголосив, що робота над реалізацією положень Паризької кліматичної угоди, яку Україна ратифікувала в 2016 році, повинна продовжуватися.