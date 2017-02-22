Річний рівень інфляції в ЄС склав 1,7%

Річна інфляція в єврозоні становила 1,8% в січні 2017 року у порівнянні з 1,1% у грудні 2016 року. У січні 2016 року темп зростання становив 0,3%.

Про це йдеться у повідомляє Eurostat.

В країнах Євросоюзу річний рівень інфляції у січні був 1,7% в порівнянні із 1,2% у грудні-2016. Роком раніше цей показник становив 0,3%.

У січні 2017 року найменші показники інфляції були зареєстровані в Ірландії (0,2%), Румунії (0,3%) та Болгарії (0,4%).

Високі темпи були зафіксовані в Бельгії (3,1%), Латвії та Іспанії (обидві 2,9%), Естонії (2,8%).

Порівняно з груднем 2016 року, річна інфляція зменшилася в двох державах-членах і виросла у 26 країнах.