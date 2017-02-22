Росія оточує себе країнами із замороженими конфліктами, - посол Іспанії

Реінтегрувати окуповані Росією території Донбасу можна лише шляхом проведення там вільних демократичних виборів, але за декілька місяців до них мають бути створені умови для повернення туди всіх переселенців і проведення вільної агітації.

Про це заявив в інтерв'ю Укрінформу посол Іспанії в Україні Херардо Бугайо Оттоне.

"Єдиний спосіб реінтегрувати окуповані території Донбасу - провести там вільні демократичні вибори. Але йдеться не про те, що там один день не стрілятимуть, щоб дати можливість людям прийти на виборчі дільниці. За декілька місяців до виборів мають бути створені умови для повернення на Донбас людей, які звідти виїхали, весь цей час мешканці регіону мають вільно отримувати інформацію, а будь-які партії, які захочуть там проводити агітацію, повинні мати можливість це робити. Тоді ці люди на своїй території, у своїх домівках зможуть через справді вільні і демократичні вибори обрати органи влади, які схочуть", - сказав Оттоне.

Дипломат додав, що це має бути довгий процес, а без цього не буде жодної реінтеграції.

Оттоне зауважив, що йому важко прогнозувати, чи Росія піде сама з Донбасу, щоб можна було підготувати і провести ці вільні вибори. "Але я знаю одне: якби Росія думала про майбутнє, вона мала б змінити свою агресивну політику", - переконаний посол.

Він зазначив, що Україна і Росія мають частину спільної історії, мову, якою вони обидві можуть послуговуватися у взаємних контактах, і Росія мала б хотіти бачити вашу країну сильною державою.

"Але вона, навпаки, сповідує ідеологію імперії 19 сторіччя - захопити чужі території і за рахунок цього розвиватися. Проте це не давало позитивного результату і в 19 сторіччі, а у 21 - тим більше, взагалі не має жодного сенсу. Але історія іде так, як іде. Тож, замість того, щоб отримати процвітаючих сусідів і співпрацювати з ними, щоб теж стати процвітаючою, Росія оточує себе країнами із замороженими конфліктами", - констатував Оттоне.