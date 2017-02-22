Російський олігарх скупив газовий бізнес в Україні через команду Януковича, - ЗМІ

Компанія "Голден Деррік", що контролюється російським олігархом Павлом Фуксом, за останні два роки скупила пакет вітчизняних газодобувних компаній у енергетичних фаворитів Віктора Януковича - Едуарда Ставицького і Юрія Бойка, і продовжує через суди блокувати всі спроби передачі дозволів на видобуток газу іншим компаніям. Про це повідомив журналіст Денис Казанський у своєму розслідуванні.

"Сумнозвісна компанія «Голден Деррік» багаторазово потрапляла в епіцентр уваги журналістів. Ця компанія, створена в період президентства Януковича, як підприємство з участю держави (30 відсотків належало державної акціонерної компанії "Надра України") за активної участі міністрів уряду Азарова - Едуарда Ставицького і Миколи Присяжнюка, свого часу отримала більше 30 спеціальних дозволів на пошук і видобуток вуглеводнів на більшості перспективних ділянок на території України. Втім, безпосередньо пошуком і видобутком газу і нафти на протязі свого існування "Голден Деррік" практично не займався", - повідомляє він.

У 2014 році, після зміни влади в Києві, здавалося, що корупційна схема чиновників Азарова буде ліквідована, подібно до того, як спочатку були ліквідовані схеми іншого олігарха "Сім'ї" - Сергія Курченко. Однак, на превеликий подив, все сталося інакше. Компанія "Голден Деррік" не тільки до цих пір існує і володіє дозволами, виданими завдяки швидким міністрам з обойми Януковича, але і продовжує успішно судитися з державою, блокуючи українським компаніям доступ до видобутку нафти і газу.

У березні 2014 року за ініціативи Генеральної прокуратури держава в особі Державної служби геології та надр України призупинила дію більшості спеціальних дозволів "Голден Дерріка". Однак після двох років судових розглядів, у вересні 2016 року "Голден Деррік" несподівано повернув собі через суд право на розробку родовищ. Правда, до цього часу компанією "Голден Деррік" володів вже не Едуард Ставицький. У 2015 ця компанія формально змінила власника, і контроль над нею встановив російський бізнес.

За інформацією ресурсу "Економічна правда", новим власником кіпрської Hartlog Limited, якій належить 67% компанії "Голден Деррік", стали компанії пов'язані з російським олігархом Павлом Фуксом, якого низка ЗМІ називає наближеним до президента Росії Володимира Путіна.

"Незважаючи на перемогу в суді, в даний момент компанія "Голден Деррік" практично не веде видобуток корисних копалин в Україні і продовжує через суди блокувати всі спроби передачі дозволів на видобуток газу іншим компаніям. Адже не секрет, що політика, яку російське керівництво послідовно здійснює в Україні вже тривалий час спрямована на збереження залежності нашої країни від закупівель імпортних енергоносіїв", - підкреслюють журналісти.

"Схоже, ніхто не збирається заважати Ставицькому і Ко здавати "російським партнерам" то, що вони встигли прибрати до рук за чотири роки влади Януковича. Очевидно, владі доведеться здорово потрудитися, щоб пояснити суспільству така дивна поведінка", - вважає Денис Казанський.