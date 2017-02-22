Розвідка ФРН попереджає про зростання кількості ісламістів у країні

Глава внутрішньої розвідки "Федеральної служби захисту конституції Німеччини" Ханс-Георг Маасен повідомив про зростання ісламістів у Німеччині.

Про це він заявив на Європейському конгресі поліції в Берліні, передає Bild.

"Зараз ми налічуємо 1 600 можливих ісламістів", - сказав він.

Зазначається, що в кінці 2016 року цей показник складав близько 1200 осіб.

До числа "небезпечних" ісламістів - людей, які звинувачуються у нападах - Федеральне відомство кримінальної поліції останнім часом зачислило близько 570 осіб.

Маасен заявив про наявність постійної терористичної загрози в Німеччині.

"Ми повинні визнати, що ми живемо в ситуації, що є ненормальним станом", - сказав він.

Крім того, він попередив про радикалізацію в кіберпросторі.

Нагадаємо, що у Берліні поліція затримала трьох ймовірних ісламістів.