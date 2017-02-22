Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу.
Олена Теліга, українська поетеса

Самодіяльні артисти з Володимира-Волинського дали два концерти у Волновасі

22 лютого, 2017 - 16:41

У поїздку на схід режисер Володимир-Волинського районного будинку  культури Олена Шарко вирушила, маючи на меті одночасно побачити й сина, який  служить в окремій артилерійській бригаді ЗСУ. Андрій є студентом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, але наразі вважає, що його місце – там.

Два  концерти  дали володимирчани: один для українських військових, інший – у будинку культури міста Волноваха. Виступали учасники гурту «Забава»  та  театру районного будинку культури: Олександр Шарко, Андрій Славінський, Світлана Пустова. Доставили їх на  схід волонтери з центру «Серце патріота» з Луцька. Його керівник Сергій Балицький знає, наскільки потрібні такі виступи як військовим, так і мешканцям прифронтових територій.

Майже  600  глядачів було на концерті волинян у Волноваському будинку культури. Приємно шокувало те, що наших артистів при вході  вітали піснями  учасники волноваського  колективу «Заграярочка». Одягнуті у старовинні національні українські костюми, вони і репертуар мають з пісень, які зберегли від своїх предків- переселенців на Донбас з різних регіонів України, облаштували у будинку культури світлицю,  куди знесли родинні фотографії, вишивки, речі побуту. Волиняни  ж представили програму з патріотичних, народних пісень, театралізованих сценок, віршів. Приймали їх з оваціями. Та головне, каже Олена Шарко, що є порозуміння між «западенцями» і «східняками». Волноваcці, які останнім часом пережили, переосмислили немало, говорили, що нам нема  чого ділити, прості люди хочуть миру, спокою і жити в Україні, як і жили.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...