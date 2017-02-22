Самодіяльні артисти з Володимира-Волинського дали два концерти у Волновасі

У поїздку на схід режисер Володимир-Волинського районного будинку культури Олена Шарко вирушила, маючи на меті одночасно побачити й сина, який служить в окремій артилерійській бригаді ЗСУ. Андрій є студентом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, але наразі вважає, що його місце – там.

Два концерти дали володимирчани: один для українських військових, інший – у будинку культури міста Волноваха. Виступали учасники гурту «Забава» та театру районного будинку культури: Олександр Шарко, Андрій Славінський, Світлана Пустова. Доставили їх на схід волонтери з центру «Серце патріота» з Луцька. Його керівник Сергій Балицький знає, наскільки потрібні такі виступи як військовим, так і мешканцям прифронтових територій.

Майже 600 глядачів було на концерті волинян у Волноваському будинку культури. Приємно шокувало те, що наших артистів при вході вітали піснями учасники волноваського колективу «Заграярочка». Одягнуті у старовинні національні українські костюми, вони і репертуар мають з пісень, які зберегли від своїх предків- переселенців на Донбас з різних регіонів України, облаштували у будинку культури світлицю, куди знесли родинні фотографії, вишивки, речі побуту. Волиняни ж представили програму з патріотичних, народних пісень, театралізованих сценок, віршів. Приймали їх з оваціями. Та головне, каже Олена Шарко, що є порозуміння між «западенцями» і «східняками». Волноваcці, які останнім часом пережили, переосмислили немало, говорили, що нам нема чого ділити, прості люди хочуть миру, спокою і жити в Україні, як і жили.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк