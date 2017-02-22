Сюмар: Для політичного балансу у новинах можуть ухвалити закон

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Вікторія Сюмар заявила, що наразі йде напрацювання нової редакції закону про аудіовізуальні послуги, до якого можуть включити вимогу для телевізійних каналів щодо дотримання політичного балансу в новинах.

Про це вона розповіла під час засідання Комітету, повідомляє Укрінформ.

"Закон про аудіовізуальні послуги - ми його зараз переписуємо, тому що за цей час, коли ми написали черговий драфт, з'явилися нові директиви ЄС... Ми зараз впроваджуємо купу нових термінів (у законопроект - ред.), які з'явилися за цей час. Там, у нас планується норма про необхідність дотримання балансу в новинах - це та норма, якої немає сьогодні в українському законодавстві і щодо якої не надто щасливі телевізійні канали", - сказала Сюмар.

За її словами, відповідні зміни необхідні для дотримання Україною взятих на себе зобов'язань щодо імплементації вітчизняного законодавства у відповідність до європейських стандартів.

Зокрема, парламентарій зауважила, що сьогодні в ЄС пріоритетними є напрямки щодо встановлення значно більших вимог до контенту, особливо новинного й у тому числі контенту Інетернет-видань.