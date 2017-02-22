Турчинов пообіцяв стежити за грошовим забезпеченням військових

Олександр Турчинов пообіцяв постійно стежити за грошовим забезпеченням військовослужбовців та посилювати спроможність нашої армії.

Про це під час засідання керівного складу ЗСУ заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, повідомляє Еспресо.TV.

"Рішення національної ради безпеки і оборони, прийняті під керівництвом президента щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, не є статичним, одноразовим актом. Ми не можемо зупинятись на цьому шляху, не враховуючи інфляційні чинники і динаміку зростання доходів громадян в країні", - наголосив Турчинов.

Водночас, за його словами, грошове забезпечення військових не змінювалось майже десять років, зокрема оклади за посадами, доплата за вислугою років.

Крім того, він зазначив, що посилення безпекової спроможності має відбуватися на всіх рівнях. Розвиток збройних сил, військових формувань має відбуватися на основі найкращих досягнень армій світу, а також власного бойового досвіду останніх трьох років.

Нагадаємо, раніше Турчинов заявив про те, що відхід США від глобального лідерства може дестабілізувати ситуацію в світі.