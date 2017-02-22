У 2017 році Україна виділить 9 млрд гривень на зброю, - Порошенко

Цього року на розробку та закупівлю озброєння та техніки буде виділено 9 мільярдів гривень.

Про це під час брифінгу заявив президент Петро Порошенко, повідомляє Еспресо.TV.

Він зазначив, що українську армію необхідно оснащувати сучасним озброєнням та технікою. Зокрема, у минулому році ЗСУ отримали близько 2,5 тисячі зразків нового, модернізованого та відремонтованого озброєння.

"Цього року на розробку і закупівлю нових та модернізованих зразків озброєння та військової техніки передбачено виділити близько 9 мільярдів гривень", - наголосив Порошенко.

Він додав, що зараз керівництво армії та Міноборони повинні здійснювати ефективний контроль над тим, щоб ці гроші використовувалися за призначенням.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив президента України, що не дозволить Росії використовувати свою територію для нападу на Україну.