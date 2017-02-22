У Баварії обмежили носіння паранджі в громадських місцях

Влада німецької федеральної землі Баварія ухвалила законопроект, який забороняється носіння паранджі в деяких громадських місцях.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Повністю закривати тіло і обличчя забороняється при несенні громадської служби, у вищих навчальних закладах, школах, дитячих садках, під час голосування на виборах, а також у випадках, коли мова йде про необхідність підтримання громадської безпеки і порядку", – йдеться у повідомленні.

За словами міністра внутрішніх справ Баварії Йоахіма Херрманна підтримка відкритої комунікації є частиною демократичної парадигми цінностей.

"Приховування особи суперечить цій культурі комунікації", - наголосив глав МВС Баварії.

Як відомо, в грудні 2016 року кабінет міністрів ФРН ухвалив закон про заборону носіння паранджі чиновникам при виконанні службових обов'язків. Видання відзначає, що федеральні землі відповідають за впровадження таких обмежень в інших громадських місцях, таких як школи та університети.

Нагадаємо, що в Австрії заборонили носіння паранджі в громадських місцях.