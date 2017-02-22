У центрі Києва розпочався марш націоналістів

У центрі Києва розпочалась хода націоналістів "Марш національної гідності". Учасники акції вирушили алеєю Небесної сотні та вулицею Інститутською до Верховної Ради України.

Як відомо, декілька сотень людей з прапорами політичних сил і рухів зібралися на Майдані.

"Фактично український народ опинився сам-на-сам проти свавілля олігархату та московської навали. Бо ті, хто дорвався до влади під гаслами Революції Гідності, і не думають виконувати завдання, які ставили перед ними українці. Тому ми – "Національний корпус", "Свобода" і "Правий сектор" - бачимо єдиний шлях порятунку: об’єднання активної громади, добровольчого руху та всіх націоналістів довкола конкретних і практичних вимог", - йдеться у повідомленні організаторів акції.

Порядок забезпечують правоохоронці. При цьому встановлену поблизу Європейської площі огорожу прибрали.

Зазначимо, також біля Європейської площі чергують автомобілі швидкої допомоги.