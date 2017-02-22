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У Гонконзі вийшли на масовий мітинг понад 30 тисяч поліцейських

22 лютого, 2017 - 17:01
Фото: South China Morning Post

У Гонконзі більше 30 тисяч колишніх і діючих поліцейських вийшли на масовий мітинг, щоб висловити підтримку і солідарність з колегами, яких раніше суд засудив до тюремних термінів за інцидент під час демонстрацій дворічної давнини.

Про це передає South China Morning Post.

У повідомленні наголошується, що масова акція проходить на футбольному полі поліцейського спортивного центру.

«Величезна явка спрямована на активізацію критики окружного суду і судової системи загалом», - зазначає видання.

Джерело: День
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