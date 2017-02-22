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У Польщі депутати не підтримали відставку маршалка сейму

22 лютого, 2017 - 14:19
Фото Reuters

Сейм не погодився відправити у відставку маршалка Марека Кухцінського, як того вимагали опозиційні депутати.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

"За відставку Кухцінського проголосували 174 депутати, проти –  241 депутат. Утрималися 24 депутати", – йдеться у повідомленні.

Додамо, що постанову про відставку Кухцінського було запропоновано депутатами опозиційної "Громадянської платформи".

Варто зазначити, що за регламентом, Сейм обирає спікера абсолютною більшістю голосів за присутності не менше як половини депутатів.

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