У Полтавській області на хабарі затримали начальника відділу виконавчої служби управління юстиції

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у хабарництві в. о. начальника одного з районних відділів Державної виконавчої служби ГУ юстиції у Полтавській області.

"Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав від місцевого жителя шість з половиною тисяч гривень за закриття виконавчого провадження щодо арешту автомобіля. Оперативники спецслужби затримали чиновника та посередника, згідно ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, при передачі частини хабара в службовому кабінеті", - повідомили в СБУ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину.