У посольстві України в Польщі встановили інфопункт для допомоги нелегальним мігрантам

Пункт з надання інформаційної допомоги для нелегальних мігрантів з України запрацював в українському посольстві у Варшаві.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Департамент консульської служби МЗС України.

За інформацією відомства, з інфокіокс запрацював з 20 лютого 2017 року у консульському відділі Посольства України в Республіці Польща.

Пункті відкрито польським представництвом Міжнародної організації з питань міграції у Варшаві (МОМ) для надання всебічної допомоги у поверненні в Україну громадян України, які з різних причин нелегально перебувають на території Польщі, а також стали жертвами торгівлі людьми.

Інфокіоск встановлено у залі прийому громадян консульського підрозділу. За допомогою якого відвідувачі можуть отримати необхідну їм інформацію, а також безпосередньо поспілкуватися з представником МОМ з використанням мережі "Skype".

У департаменті також додають, що таке нововведення МОМ (встановлення інфокіоску в консульському підрозділі іноземного диппредставництва) впроваджено на території Польщі вперше.