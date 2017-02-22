У Рівному хочуть створити унікальний музей креативної книги

Рівнянка Олена Медведєва, яка є авторкою оригінальних арт-буків, хоче створити музей «Креативної книги». За задумом майстрині, він має бути інтерактивним. Так, відвідувачі зможуть не тільки дивитися на експонати, а й листати їх. Щоправда, перед тим необхідно буде вдягати білі рукавички. А ще у концепції закладу передбачені майстер-класи, анімовані та нічні екскурсії, різноманітні читання та інші заходи.

Сьогодні у колекції Олени Медведєвої - більше двох десятків арт-буків, серед яких є мереживні, різьблені, фетрові, солом’яні, шкіряні, бурштинові. Ці рукотворні книги – для дітей. Кожна з них існує в єдиному екземплярі. Майстриня також вишила фоліанти - «Кобзар» 1840 року та збірку поезій Івана Франка «Народна пісня», а ще мініатюрні книги польською та англійською мовами. Загалом виставка арт-буків побувала у різних областях України. Роботи Олени Медведєвої вже є, зокрема в Мексиці, Франції, Канаді, Італії, Лівані.

Зараз майстриня завершує ще один масштабний проект. Жінка вишиває Євангелія. Три з них вже готові, тим часом Олена Медведєва працює над четвертим. Вона використовує червоний та чорний кольори. А перша літера зроблена з візерунком. До речі, в першодрукаря Івана Федорова теж було таке оформлення. Для вишитих Євангелій виготовили спеціальні дерев’яні скрині з вирізьбленою виноградною лозою.

«Ці Євангелія – українською мовою без скорочень. Їх формат доволі великий. Вони є фоліантами. Був випадок, коли одна жінка, побачивши ці вишиті тексти, сказала, що хоче перечитати Святе Письмо. Я рада, що люди відчувають таке натхнення, - розповідає Олена Медведєва. – Взагалі ж вишиті твори Шевченка, Франка – це нестандартний спосіб подачі літератури і її популяризація. Я хотіла б, щоб у музеї «Креативної книги» відвідувачі могли не просто подивитися на арт-буки, а й погортати їх, роздивитися, почитати. Це також має бути місце, де можна буде попрацювати з дітьми, поспілкуватися і провести час творчо. Крім того, такий заклад має усі шанси стати і родзинкою для туристів».

Наразі майстриня підшуковує приміщення для майбутнього музею.

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне, фото надане автором