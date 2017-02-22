У США затвердили більш жорсткі правила депортації нелегальних мігрантів

Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила більш жорсткі правила щодо депортації нелегальних мігрантів.

В першу чергу нові заходи стосуються нелегальних мігрантів, яких засудили за вчинення злочинів або які становлять загрозу для безпеки країни, а також тих, хто нещодавно потрапив на територію США, повідомляє ВВС Україна.

При цьому з нелегалами, які порушили правила дорожнього руху або скоїли крадіжку в магазині, влада поводитиметься так само як і з тими, хто здійснив більш серйозні злочини.

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер пояснив, нові правила не призведуть до масових депортацій. Однак вони повинні дати більше повноважень правоохоронним органам, щоб дотримуватися вже існуючих законів.

27 січня президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким на 90 днів забороняється в'їзд до США для громадян Іраку, Ірану, Сирії, Судану, Ємену, Лівії та Сомалі. Заборона на в'їзд поширюється також на власників грін-карт, що дають право на проживання в США.