У Стамбулі заарештовано 35 підозрюваних у співпраці з "ІД"

Внаслідок рейдів турецької поліції у Стамбулі були затримані 35 осіб, підозрюваних у причетності до діяльності терористичної організації "Ісламська держава".

Про це повідомляє Anadolu.

"Співробітники відділу по боротьбі з тероризмом Управління поліції Стамбула провели рейди проти прихильників терористичної організації ІД", – йдеться у повідомленні.

Так, відомо, що співробітники поліції провели одночасні обшуки за 41 адресою в районах Султанбейли і Пендик, було затримано 35 осіб.

"Виявлені військові форми та документація, що відноситься до ІД. Затримані доставлені до відділу з боротьби з тероризмом", – додали в агенції.