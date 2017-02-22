У столиці Італії тисячі людей вийшли на протести

Четверо людей заарештовано, четверо поліцейських постраждали внаслідок зіткнень між протестуючими і правоохоронцями в італійській столиці, повідомляє УНН з посиланням на askanews.

У вуличних протестах в італійській столиці взяли участь вуличні торговці, які виступають проти директиви європейської влади, яка вводить тендери на ліцензії на роботу вуличних кіосків, ринків та фургонів з їжею, а також численні таксисти.

Останні відмовляються виходити на роботу 6-й день поспіль, протестуючи проти законодавчих поправок в секторі перевезень, що, на їх думку, полегшить роботу міжнародних компаній, які надають послуги таксі через програми в телефоні або планшеті.

У маніфестації взяло участь близько тисячі осіб. Вони перекрили рух по головній торговій вулиці міста Віа дель Корсо, зайняли площу біля палацу Монтечіторіо, в якому засідає нижня палата італійського парламенту, а також біля палацу Кіджі, який є резиденцією прем’єра Італії. До таксистів приєдналися колеги з інших міст.

Не обійшлося без сутичок з поліцією: у штаб-квартири правлячої Демократичної партії правоохоронці були змушена застосовувати гумові кийки після того, як демонстранти почали закидати будівлю скляними пляшками та іншими предметами.

Після сутички затримано 4 осіб. Двоє з них виявилися ультраправими активістами, третій використовував у бійці кастет, а четвертий застосував вибухпакет. Поранення отримали троє протестуючих і четверо поліцейських.

Страйк таксистів набуває загальнонаціональний характер — до римських колег приєдналися водії з Туріна, Генуї та Неаполя.

Нагадаємо, збитки від землетрусів, які з 24 серпня минулого року сталися в центральній Італії, сягнули понад 23,5 млрд євро.