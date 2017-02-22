У Туреччині завершили розслідування у справі держперевороту

Прокуратура Стамбула завершила розслідування у зв'язку з спробою перевороту 15 липня 2016 року, повідомляє агентство "Анадолу".

Згідно з повідомленням, у суд Стамбула направлено обвинувальний висновок у відношенні 24 підозрюваних в терористичній діяльності. У їх числі - ватажок FETО Фетуллах Гюлен, а також шість генералів і 17 офіцерів, дев'ять з яких ховаються від правосуддя.

"Прокуратура вимагає засудити 10 обвинувачуваних, у тому числі генералів Фетхі Алпая, Мехмета Наїла Їгіта, Озкана Айдогду і Ейюпа Гюрлера, до 92 довічних термінів кожного у в'язниці суворого режиму і 174 років позбавлення волі. Решту 13 обвинувачених вимагають засудити щонайменше до трьох довічних ув'язнень і до термінів до 30 років позбавлення волі у в'язниці суворого режиму", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що Ердоган очікує на зустріч із Трампом не пізніше травня.