Учасники націоналістичного маршу запалили фаєри під ВРУ

Сьогодні у столиці України на Майдані проходить хода, учасники якої назвали її "Маршем національної гідності". Організували акцію ВО "Свобода", "Правий сектор" і "Національний корпус" ("Азов").

Всього в марші беруть участь близько тисячі осіб при раніше заявлених 10 тисяч осіб. У свою чергу, організатори заявили про мирний характер акції.

Хода "Марш національної гідності" проходить від Майдану по вулиці Інститутській, і до площі Конституції, під стіни Верховної Ради. Організатори маршу встановили сцену під Радою. Учасники акції вимагають від влади не торгувати з окупованими територіями Донбасу, не приймати зміни до Конституції про особливий статус Донбасу, знизити комунальні тарифи, продовжити мораторій на продаж землі.

Учасники маршу підійшли під будівлю Верховної Ради, яке оточене посиленою охороною правоохоронців. Представники правих сил зібралися під сценою, з якої почав свій виступ лідер "Свободи" Олег Тягнибок, передає РБК-Україна.

Після хвилини мовчання за загиблими, він, серед іншого, оголосив вимоги учасників маршу - припинення торгівлі з окупованими територіями; не продавати стратегічні підприємства, а вже приватизовані - націоналізувати; не знімати мораторій на продаж землі.

Представники націоналістичних організацій, які пікетують будівлю Верховної Ради, запалили фаєри. Площа біля парламенту затягнута димом, у натовпі також чутно звуки, схожі на вибухи петард. Активісти скандують "Банду геть", "Слава Україні" та "Смерть ворогам".

Нагадаємо, сьогодні у центрі Києва розпочався Марш національної гідності.