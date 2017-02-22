"Укравтодор" отримає від Угорщини кредит на 50 млн євро

Сьогодні Кабмін погодив законопроекти для залучення кредитних коштів Угорщини у розмірі 50 млн євро для Укравтодора.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Повідомляється, що ці кошти будуть використані для забезпечення підготовки та реалізації відповідних договорів Укравтодором. Кредит допоможе реалізувати інвестиційні проекти, пов’язані з покращенням автомобільних доріг, що ведуть до українсько-угорського кордону.

Мінфін повідомляє, що обслуговування та погашення залучених кредитних коштів буде здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України.

Також нагадаємо, що 24 листопада 2016 року Уряди України та Угорщини уклали Рамковий договір про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги.

Загальна сума кредиту становить 50 млн євро, загальний термін кредитування - 18,5 років. Відстрочка платежу за кредитом та процентами за користування складає 1,5 року, відсотки за користування кредитом – 0%.